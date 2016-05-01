Арт-центр «Пушкинская, 10»

Необычная творческая коммуна, где условности заменяет яркость самовыражения, а привычные уху и глазу традиции неформальный подход, с 1989 года является центром притяжения музыкантов, художников и других представителей культурного сообщества Санкт-Петербурга.

Некоммерческий проект

Первоначально в пустовавшем здании на Пушкинской улице вокруг Николая Васина собирались представители андеграунда, деятельность которых выходила за рамки привычных форматов. Позже на основе некоммерческой мастерской возник Центр современного искусства, который в своей работе опирается на городские культурные каноны прошлого. Постепенно в стенах арт-центра выкристаллизовываются несколько направлений, которые получают дальнейшее развитие.

Одним из первых здесь в 1998 году появился первый в масштабах всей страны Музей нонконформистского искусства, ориентированный на неформалов в искусстве второй половины прошлого столетия. В его структуру входят архив, библиотека и авторская галерея "Мост через Стикс". Экспонаты представляют собой независимое художественное видение новейшей истории Российского государства.

За более чем 25-летнюю биографию центра в его 4 флигелях разместилось 26 творческих подразделений. Это современные арт-галереи, театр, музеи, Офис храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона, киностудия, издательство, центр экспериментальной музыки и другие культурные проекты.

Международное признание

1995 год придал новый импульс развитию возникшей творческой лаборатории. Арт-центр стал членом международных организаций «Trans Europe Halles» и «Res Artis». Современное отечественное искусство получило признание благодаря участию в зарубежных выставочных и фестивальных турне.

Сегодня работы художников можно увидеть в собраниях не только российских музеев, но и Европы, Америки.

Открытые двери

На территории "Пушкинской, 10" находится около 40 мастерских живописцев и музыкантов, но новые таланты всегда могут войти в творческую "орбиту". Для этого достаточно подать заявку на участие во всевозможных конкурсах и программах. А совсем начинающим предлагается получить первые уроки рисования в специализированной студии.

Посетители центра также могут приобрести картины, музыкальные альбомы, графику и тематические книги.