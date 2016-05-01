Арт-центр «Пушкинская, 10»

    Фотографии

    Категория: 
    Музеи
    Адрес: 
    г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., 10 (вход с Лиговского пр-та, 53)
    Ближайшее метро: 
    площадь Восстания, Маяковская
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    Необычная творческая коммуна, где условности заменяет яркость самовыражения, а привычные уху и глазу традиции неформальный подход, с 1989 года является центром притяжения музыкантов, художников и других представителей культурного сообщества Санкт-Петербурга. 

    Некоммерческий проект

    Первоначально в пустовавшем здании на Пушкинской улице вокруг Николая Васина собирались представители андеграунда, деятельность которых выходила за рамки привычных форматов. Позже на основе некоммерческой мастерской возник Центр современного искусства, который в своей работе опирается на городские культурные каноны прошлого. Постепенно в стенах арт-центра выкристаллизовываются несколько направлений, которые получают дальнейшее развитие. 

    Одним из первых здесь в 1998 году появился первый в масштабах всей страны Музей нонконформистского искусства, ориентированный на неформалов в искусстве второй половины прошлого столетия. В его структуру входят архив, библиотека и авторская галерея "Мост через Стикс". Экспонаты представляют собой независимое художественное видение новейшей истории Российского государства. 

    За более чем 25-летнюю биографию центра в его 4 флигелях разместилось 26 творческих подразделений. Это современные арт-галереи, театр, музеи, Офис храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона, киностудия, издательство, центр экспериментальной музыки и другие культурные проекты. 

    Международное признание

    1995 год придал новый импульс развитию возникшей творческой лаборатории. Арт-центр стал членом международных организаций «Trans Europe Halles» и «Res Artis». Современное отечественное искусство получило признание благодаря участию в зарубежных выставочных и фестивальных турне. 

    Сегодня работы художников можно увидеть в собраниях не только российских музеев, но и Европы, Америки. 

    Открытые двери

    На территории "Пушкинской, 10" находится около 40 мастерских живописцев и музыкантов, но новые таланты всегда могут войти в творческую "орбиту". Для этого достаточно подать заявку на участие во всевозможных конкурсах и программах. А совсем начинающим предлагается получить первые уроки рисования в специализированной студии. 

    Посетители центра также могут приобрести картины, музыкальные альбомы, графику и тематические книги.

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