В дни, когда интернет овладевает все большим пространством, нам достаточно кликнуть мышью, чтобы оказаться за тридевять земель, и увидеть чудеса, о которых широкой аудитории слышать и не приходилось.

Но так ли дела обстоят на самом деле? Конечно, нет! Никакая глобальная сеть мира не заменит ощущений от личного присутствия у подножия памятника архитектуры или на экспозиции коллекции уникальных древностей. Несомненно, что в этом нам помогут музеи! Скептики скажут: «Но за вход надо платить, а в интернете все бесплатно!» На это можно легко и просто ответить: «Есть бесплатные дни посещения – воспользуйтесь ими!»

Для скептиков и оптимистов я подготовил список музеев, в которые можно попасть бесплатно (и платно, как альтернатива)

Дни бесплатного посещения музеев в Санкт-Петербурге (стоимость билетов в дни платного посещения)

В Петербурге есть музеи, работающие бесплатно для всех посетителей.

Бесплатные музеи Санкт-Петербурга

Галерея современного искусства «Моховая-18». Бесплатное посещение: в часы работы (со вторника по субботу с 11.00 до 19.30), в выходные – по предварительной договоренности (осуществляется по телефону или электронной почте). В летний период с 1 июля по 14 августа посещение только по предварительной договоренности. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 18. Телефон: (812) 275-33-83

Музей-памятник Сампсониевский собор. Бесплатное посещение: ежедневно с 11.00 до 19.00 (16 сентября – 30 апреля), с 10.00 до 19.00 (1 мая – 15 сентября). Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д. 41. Телефон: (812) 294-57-51

Музей Истории Фотографии. Бесплатное посещение: ежедневно в часы работы (со вторника по субботу с 13.00 до 17.00 с сентября по май) – без экскурсий. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23. Телефон: (812) 346-18-50

Музей «Фрегат «Штандарт»

Музей русского быта - бесплатный музей в здании ресторана "И. Самоваров". Адрес: Московский пр. 175. Телефон: +7(812) 388-35-39

Музей-квартира В. В. Набокова

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф.Н. Чернышева. Часы работы: в будние дни 10.00-17.00 (вход до 16.00), выходной - суббота, воскресенье, последняя пятница месяца. Адрес: Васильевский остров, Средний проспект, 74. Телефон: +7 (812) 321 53 99; +7 (812) 328 92 48.

Арт-центр "Пушкинская, 10". Бесплатное посещение: в часы работы (со среды по воскресенье с 15.00 до 19.00). Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинская ул., 10, офис 1. Телефон: (812) 764-53-71

Постоянная пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева. Бесплатное посещение: в часы работы (с 10.00 до 17.00 кроме выходных и последней пятницы каждого месяца) только в составе экскурсионных групп по предварительной договоренности. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 73. Телефон: (812) 718-26-94

Кронштадтский Морской музей – Кронштадский район Санкт-Петербурга. Бесплатное посещение: в часы работы (по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00). Адрес: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Андреевская, дом 5, этаж 2. Телефоны (в т.ч. для заказа экскурсий): +7 (812) 311-03-00, +7 (931) 366-51-78, +7 (921) 918-10-42.

По предварительной записи в Петербурге можно бесплатно посетить

Музей НИИ токов в Шуваловском парке. Бесплатное посещение: в часы работы музея (с 9.00 до 16.00 по будним дням) при условии предварительной записи по телефону Адрес: 194362, Санкт.-Петербург, пос. Парголово, Шуваловский парк, ВНИИТВЧ Телефон: (812) 513-87-14

Музей истории государственных бумаг России фабрики «Гознак». Бесплатное посещение: в часы работы (с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30) по предварительной записи Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 144 Телефон: (812) 575-14-72

Дом Бажанова (Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал № 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина). Бесплатное посещение: экскурсии по предварительной записи для взрослых посетителей – по вторым пятницам каждого месяца в 11.30, для детей с родителями – каждый первый четверг месяца в 11.30. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 72. Телефон: (812) 315-42-62

Объединенный Музей Академии Гражданской Авиации и авиационного предприятия «Пулково». Бесплатное посещение: для групп от 5 человек в часы работы (по будням с 10.00 до 17.00) только по предварительной записи. Запись производится на основе заявки, которую можно отправить по факсу (812) 704-15-20 или по электронной почте [email protected] Адрес: Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 38. Телефон: (812) 704-15-20, 8-911-101-40-70 подробнее

Музей истории пивоварения (территория пивоваренного завода). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д.9. Телефон: +7 (911) 708–39–08 подробнее

Вот, друзья, как видите, культура в Санкт-Петербурге более чем доступна – налетай!!!

Предупреждение: прежде чем воспользоваться вышеизложенной информацией, очень вас прошу – уточнять информацию по интересующим вас музеям

Желаю всем приятных походов по уникальным хранилищам истории и культуры Северной столицы России – Санкт-Петербурга!