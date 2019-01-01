В дни, когда интернет овладевает все большим пространством, нам достаточно кликнуть мышью, чтобы оказаться за тридевять земель, и увидеть чудеса, о которых широкой аудитории слышать и не приходилось.
Но так ли дела обстоят на самом деле? Конечно, нет! Никакая глобальная сеть мира не заменит ощущений от личного присутствия у подножия памятника архитектуры или на экспозиции коллекции уникальных древностей. Несомненно, что в этом нам помогут музеи! Скептики скажут: «Но за вход надо платить, а в интернете все бесплатно!» На это можно легко и просто ответить: «Есть бесплатные дни посещения – воспользуйтесь ими!»
Для скептиков и оптимистов я подготовил список музеев, в которые можно попасть бесплатно (и платно, как альтернатива)
Дни бесплатного посещения музеев в Санкт-Петербурге (стоимость билетов в дни платного посещения)
- Государственный Эрмитаж: третий четверг месяца (с 01.01.2019, Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) – бесплатное посещение для всех категорий посетителей с 10:30 до 17:00. (взрослые: от 400 руб., дети: от 300 руб.) Выходной день: понедельник. Тел. (812) 571-34-65
- Дворец Меншикова для всех категорий посетителей: третий четверг каждого месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) Выходной день: понедельник. Тел. (812) 323-11-12
- Петропавловская крепость: бесплатно без входа в собор, бастионы, усыпальницу и т.п. Детям до 7 лет - бесплатно. Тел.(812) 230-64-31
- Военно-морской музей: последняя среда месяца (Предварительно: 29 января 2020, 26 февраля 2020, 25 марта 2020, 29 апреля 2020, 27 мая 2020, а также Всемирный День Музеев 18 мая) – для всех посетителей с 11:00 до 18:00. Тел. (812) 303-85-13
- Музей истории религии: первый понедельник месяца (Предварительно: 3 февраля 2020, 2 марта 2020, 6 апреля 2020, 4 мая 2020, 1 июня 2020) – для всех посетителей с 11:00 до 17:30. (взрослые: от 250 руб., студенты и пенсионеры: 100 руб., дети не достигшие 16-летнего возраста - бесплатно ). Выходной день - среда. Тел. (812) 315-30-80
- Российский этнографический музей: курсанты российских высших учебных заведений – первый четверг месяца. Многодетные семьи – первое воскресенье каждого месяца. Граждане, не достигшие возраста 16 лет. (взрослые: от 250 руб., дети: от 100 руб.). Выходной день - понедельник. Тел. (812) 570-53-20
- Музей Арктики и Антарктики: третий четверг месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) – для студентов и детей до 18 лет. + лица, обучающиеся по специальным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. (взрослые: от 250 руб., дети: от 70 руб.) Выходной день - понедельник. Тел. (812) 571-25-49
- Ледокол-музей «Красин». Дети до 5 лет, Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие срочной службы (не по контракту), участники боевых действий, ликвидаторы ЧС, сотрудники музеев всех форм подчинения. Первую среду каждого месяца бесплатный вход для многодетных семей, инвалидов первой и второй групп, участников ВОВ и боевых действий.
Тел. (812) 325-35-47.
Адрес: Санкт-Петербург, угол набережной Лейтенанта Шмидта и 23 линии Васильевского острова
- Музей-квартира А.С. Пушкина - бесплатное посещение музея 10 февраля,18 мая и 6 июня. (взрослые: от 180 руб., дети: от 50 руб.)
- Пушкинский лицей - открыт для бесплатного посещения 18 апреля, 18 мая, 6 июня и 19 октября. (взрослые: от 100 руб., дети: бесплатно) Тел. (812) 476-64-11
- Музей-дача А.С.Пушкина. Ежегодно 18 мая и 6 июня музей принимает посетителей бесплатно
Адрес: г. Пушкин, Пушкинская ул., 2/19
- Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловскую крепость, Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Музей-квартиру Блока, Музей-квартиру Кирова, музей печати) - детям до 7 лет бесплатно. (взрослые: от 280 руб., дети: от 180 руб.) Тел.+7 (812) 230-64-31
- Музей Кунсткамера - дети-сироты и дети дошкольного возраста; члены многодетных семей;– вход бесплатный. (взрослые: от 250 руб., дети: от 50 руб.) Тел. (812) 328-14-12
- Русский музей - бесплатный вход для лиц не достигших 18-летнего возраста вне зависимости от гражданства (при предъявлении соответствующего удостоверения)
учащиеся художественных школ и художественных средних специальных учебных заведений; студенты дневного отделения факультетов истории искусств, экскурсоведения, музееведения, организации туристской деятельности и прочих творческих факультетов высших учебных заведений; члены Союза художников России; члены Союза фотохудожников России; члены Союза архитекторов России; члены Союза дизайнеров России; члены Союза музеев России; члены Международного совета музеев (ИКОМ); члены МОО «Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; сотрудники государственных музеев; гиды-переводчики, сопровождающие группы иностранных туристов по договорам; лица, сопровождающие детские группы (два человека на группу); многодетные семьи (взрослые: от 350 руб., студенты: от 150 руб.)
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4
Тел. (812) 595-42-48
Ежегодно 18 мая двери музейного комплекса открыты для всех посетителей бесплатно
и его филиалы: Михайловский замок - ул.Садовая, 2
Строгановский дворец - Невский пр., 17
Мраморный дворец - Миллионная ул.,5/1
- Памятный зал Монумента героическим защитникам Ленинграда - вход в музей бесплатный 27 января, 23 февраля и 9 мая - бесплатно. (взрослые: от 120 руб., дети: от 70 руб.) Тел. (812) 371-29-51
- Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме - бесплатный вход в музей для студентов ВУЗов ежедневно, для детей до 18 лет - каждый третий четверг месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) . (взрослые: от 100 руб., дети: от 50 руб.) Тел. (812) 579-72-39
- Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова - Лица до 18 лет в третий четверг каждого месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) (взрослые: от 100 руб., дети: от 50 руб.) Тел. (812) 713-32-08
- Музей хлеба - бесплатный вход в музей для детей до 18 лет каждый третий четверг месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) (взрослые: от 100 руб., дети: от 60 руб.) Тел. (812) 764-11-10
- Музей при акционерном обществе "Ломоносовский фарфоровый завод". Третий четверг месяца (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020). Тел. (812) 560-8300
- Музей театрального и музыкального искусства. взрослый - 250 руб., дошкольники - бесплатно, студенты и школьники - 100 руб., пенсионеры - 150 руб. Тел. (812) 571-21-95
- Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени. Вход бесплатный для лиц, не достигших 16 лет. Бесплатен в Международный день Музеев 18 мая, в день рождения Г. Р. Державина (Праздник русской поэзии XVIII века) 3 июля В ЗИМНЕЕ время вход в сад — БЕСПЛАТНЫЙ. (взрослые: от 150 руб., дети: от 50 руб.) Тел. (812) 713-07-17
- Зоологический музей: третий четверг каждого месяца(Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) с 11:00 до 18:00. Касса открыта до 16.50. (взрослые: от 250 руб., дети: от 150 руб.) Тел. (812) 328-01-12
- Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева: по вторникам. (Предварительно: 28 января 2020, 4 февраля 2020, 11 февраля 2020, 18 февраля 2020, 25 февраля 2020) Тел. (812) 328-54-02
- Горный музей Санкт-Петербургского государственного горного университета: по субботам. По предварительной записи. (Предварительно: 25 января 2020, 1 февраля 2020, 8 февраля 2020, 15 февраля 2020, 22 февраля 2020) Удостоверение личности - обязательно. Тел.(812) 328-80-35
- Музей Суворова: третий четверг месяца – для лиц до 18 лет, студентам высших учебных заведений Российской Федерации, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам. (Предварительно: 20 февраля 2020, 19 марта 2020, 16 апреля 2020, 21 мая 2020, 18 июня 2020) Тел. (812) 579-39-14
- Музей кукол: Льготный день с 01.09.18 – отменен!!! Бесплатно: Дети до трех лет, блокадники, ветераны ВОВ и других войн, сотрудники музеев, дети-инвалиды до 18 лет и их сопровождающие (для слабовидящих, колясочников и т. п. ), гид (преподаватель) сопровождающий группу. Льготные билеты: Многодетные – 100 руб с человека. Инвалиды 1 и 2 группы и их сопровождающие – 100 руб с человека. Детские социальные группа (приюты, интернаты, детские дома) – 100 руб с человека. Тел. (812) 327-72-24
В Петербурге есть музеи, работающие бесплатно для всех посетителей.
Бесплатные музеи Санкт-Петербурга
- Галерея современного искусства «Моховая-18». Бесплатное посещение: в часы работы (со вторника по субботу с 11.00 до 19.30), в выходные – по предварительной договоренности (осуществляется по телефону или электронной почте). В летний период с 1 июля по 14 августа посещение только по предварительной договоренности. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 18. Телефон: (812) 275-33-83
- Музей-памятник Сампсониевский собор. Бесплатное посещение: ежедневно с 11.00 до 19.00 (16 сентября – 30 апреля), с 10.00 до 19.00 (1 мая – 15 сентября). Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д. 41. Телефон: (812) 294-57-51
- Музей Истории Фотографии. Бесплатное посещение: ежедневно в часы работы (со вторника по субботу с 13.00 до 17.00 с сентября по май) – без экскурсий. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23. Телефон: (812) 346-18-50
- Музей «Фрегат «Штандарт»
- Музей русского быта - бесплатный музей в здании ресторана "И. Самоваров". Адрес: Московский пр. 175. Телефон: +7(812) 388-35-39
- Музей-квартира В. В. Набокова
- Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф.Н. Чернышева. Часы работы: в будние дни 10.00-17.00 (вход до 16.00), выходной - суббота, воскресенье, последняя пятница месяца. Адрес: Васильевский остров, Средний проспект, 74. Телефон: +7 (812) 321 53 99; +7 (812) 328 92 48.
- Арт-центр "Пушкинская, 10". Бесплатное посещение: в часы работы (со среды по воскресенье с 15.00 до 19.00). Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинская ул., 10, офис 1. Телефон: (812) 764-53-71
- Постоянная пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева. Бесплатное посещение: в часы работы (с 10.00 до 17.00 кроме выходных и последней пятницы каждого месяца) только в составе экскурсионных групп по предварительной договоренности. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 73. Телефон: (812) 718-26-94
- Кронштадтский Морской музей – Кронштадский район Санкт-Петербурга. Бесплатное посещение: в часы работы (по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00). Адрес: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Андреевская, дом 5, этаж 2. Телефоны (в т.ч. для заказа экскурсий): +7 (812) 311-03-00, +7 (931) 366-51-78, +7 (921) 918-10-42.
По предварительной записи в Петербурге можно бесплатно посетить
- Музей НИИ токов в Шуваловском парке. Бесплатное посещение: в часы работы музея (с 9.00 до 16.00 по будним дням) при условии предварительной записи по телефону Адрес: 194362, Санкт.-Петербург, пос. Парголово, Шуваловский парк, ВНИИТВЧ Телефон: (812) 513-87-14
- Музей истории государственных бумаг России фабрики «Гознак». Бесплатное посещение: в часы работы (с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30) по предварительной записи Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 144 Телефон: (812) 575-14-72
- Дом Бажанова (Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал № 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина). Бесплатное посещение: экскурсии по предварительной записи для взрослых посетителей – по вторым пятницам каждого месяца в 11.30, для детей с родителями – каждый первый четверг месяца в 11.30. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 72. Телефон: (812) 315-42-62
- Объединенный Музей Академии Гражданской Авиации и авиационного предприятия «Пулково». Бесплатное посещение: для групп от 5 человек в часы работы (по будням с 10.00 до 17.00) только по предварительной записи. Запись производится на основе заявки, которую можно отправить по факсу (812) 704-15-20 или по электронной почте [email protected] Адрес: Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 38. Телефон: (812) 704-15-20, 8-911-101-40-70 подробнее
- Музей истории пивоварения (территория пивоваренного завода). Адрес: Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д.9. Телефон: +7 (911) 708–39–08 подробнее
Вот, друзья, как видите, культура в Санкт-Петербурге более чем доступна – налетай!!!
Предупреждение: прежде чем воспользоваться вышеизложенной информацией, очень вас прошу – уточнять информацию по интересующим вас музеям
Желаю всем приятных походов по уникальным хранилищам истории и культуры Северной столицы России – Санкт-Петербурга!